La música tomará Teruel con el JAM ON FEST

El X Jam-On Fest reunirá a 13 grupos turolenses los días 18 y 19 de septiembre, dentro del programa de la Feria del Jamón de Teruel. Como novedad, el festival cambia de escenario y se celebrará en la Plaza de las Monjas.

El viernes, desde las 21.00 horas, actuarán Lugh, Bang, Abismo, The Persons y La Kotxera. El sábado, a partir de las 20.30, será el turno de Garrampa, Luciopercas, Ni Zorra, Mar y Los Knopfler, Disonanzia, Gipitanos, Chocabeat y EFFE.

Además, habrá comida y bebida con food trucks en el recinto.