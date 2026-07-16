Música y ambiente festivo para dinamizar el prelaurentis en Huesca

El Prelaurentis calienta motores con una programación que llenará de música y ambiente festivo la plaza López Allué. La concejal de Fiestas, Nuria Mur, Caja Rural de Aragón y las seis Peñas Recreativas de Huesca han dado a conocer la programación previa a las fiestas que incluye conciertos, música y Dj’s que servirán como antesala a las Fiestas de San Lorenzo 2026

La programación comenzará el sábado 25 de julio, a las 23:30 horas, con la actuación de Fundadores Manacor, en una cita patrocinada por Caja Rural de Aragón. El viernes 31 de julio será una de las jornadas con mayor actividad. A las 22:00 horas tendrá lugar la presentación de Mairalesas, uno de los actos más esperados del calendario previo a San Lorenzo. Posteriormente, a las 00:00 horas, la música tomará el relevo con el concierto de Picoco's Band, seguido de la sesión de Álex Curreya DJ, prolongando el ambiente festivo hasta la madrugada.

La programación concluirá el sábado 1 de agosto, también a las 23:30 horas, con la propuesta Huesca en Tránsito, que reunirá sobre el escenario a Sinbá, Los Pipelines y Salas DJ, que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huesca reafirma su compromiso con una programación cultural y festiva participativa, impulsada en colaboración con el tejido asociativo de la ciudad.