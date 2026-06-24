Desafío Viajero

Los misterios y la aventura de Luis Tobajas

El aventurero Luis Tobajas invita a los oyentes a vivir aventuras en Desafío Viajero. Un viaje que en esta temporada nos ha llevado desde las antípodas, en Nueva Zelanda, hasta Birmania o Borneo, sin olvidar algunos de los destinos más increíbles como son las pasarelas de Huashan.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Luis Tobajas #DesafíoViajero
Luis Tobajas #DesafíoViajero | Lourdes Funes Cardiel

Investigar un misterio, descubrir qué hay de cierto detrás de una leyenda o simplemente vivir una aventura es lo que mueve a Luis Tobajas a recorrer el mundo. Historias y destinos que comparte con los oyentes a través de su Desafío Viajero. En esta ocasión, desde Borneo hasta Brunéi, Birmania, Nueva Zelanda, Nepal o China.

El #DesafíoViajero de Luis Tobajas nos ha llevado hasta los rincones más escondidos del mundo. Todos los viajes de la temporada de Gente Viajera Aragón 2025-2026 los puedes volver a revivir a través de nuestros podcasts:

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid