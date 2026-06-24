Los misterios y la aventura de Luis Tobajas

Investigar un misterio, descubrir qué hay de cierto detrás de una leyenda o simplemente vivir una aventura es lo que mueve a Luis Tobajas a recorrer el mundo. Historias y destinos que comparte con los oyentes a través de su Desafío Viajero. En esta ocasión, desde Borneo hasta Brunéi, Birmania, Nueva Zelanda, Nepal o China.

El #DesafíoViajero de Luis Tobajas nos ha llevado hasta los rincones más escondidos del mundo. Todos los viajes de la temporada de Gente Viajera Aragón 2025-2026 los puedes volver a revivir a través de nuestros podcasts: