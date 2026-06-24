Los misterios y la aventura de Luis Tobajas

Investigar un misterio, descubrir qué hay de cierto detrás de una leyenda o simplemente vivir una aventura es lo que mueve a Luis Tobajas a recorrer el mundo. Historias y destinos que comparte con los oyentes a través de su Desafío Viajero. En esta ocasión, desde Borneo hasta Brunéi, Birmania, Nueva Zelanda, Nepal o China.
El #DesafíoViajero de Luis Tobajas nos ha llevado hasta los rincones más escondidos del mundo. Todos los viajes de la temporada de Gente Viajera Aragón 2025-2026 los puedes volver a revivir a través de nuestros podcasts:
- Nos adentramos en la forma de vida de los Bajau o "nómadas del mar"
- La Selva de Borneo, un lugar misterioso y con mucho por descubrir
- Brunéi, un destino de lujo que también guarda misterios
- Birmania, uno de los países más bellos de Asia
- Nueva Zelanda, las antípodas con sangre española
- Hobbiton, donde surgió la aventura del anillo único
- El misterio de las kumari, la niña diosa de Nepal
- Pasarelas de Huashan, no aptas para todos los públicos