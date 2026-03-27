El Miguel Servet da a conocer su oferta docente a más de 250 futuros MIR

Los hospitales universitarios reciben estos días con jornadas de puertas abiertas a los futuros médicos residentes para darles a conocer sus unidades docentes. Es el paso previo a la elección de especialidades por parte de los MIR y a la posterior adjudicación de plazas por parte del Ministerio de Sanidad.

En el sector Zaragoza II, que tiene de referencia al Miguel Servet, se ofrecen 144 plazas repartidas en 42 especialidades médicas y 4 de enfermería. Todas se suelen cubrir cada año, según ha trasladado el jefe de Estudios del Hospital, Víctor M. Solano. Unas 250 futuros MIR han participado en la jornada de puertas abiertas en el centro hospitalario, en el que se estrena la nueva especialidad MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias, cuya puesta en marcha lleva años siendo reivindicada por los profesionales.

Tras hacer el examen, los futuros médicos se enfrentarán ahora a una decisión importante para su futuro. La capacidad tecnológica, las salidas profesionales o las condiciones laborales de los hospitales influyen a la hora de elegir especialidad. Aunque muchos de ellos ya lo tienen bastante claro. Asuntos como cuántas guardias se hacen al mes o cómo se reparten son aspectos que condicionan de forma importante la elección.

Desde hace años, las especialidades más demandadas son cirugía plástica o dermatología, que ofrecen mejores salidas profesionales. En cambio, siempre suelen quedar vacantes en Atención Primaria en las zonas rurales. En la “Casa Grande”, el centro más grande de Aragón, el 50% de los residentes suelen ser aragoneses, mientras que el resto procede de otros territorios o países.