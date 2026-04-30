El lunes comienzan las obras del pontón sobre el barranco de Urmella en Bisaurri

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a iniciar las obras de rehabilitación estructural del pontón situado sobre el barranco de Urmella, en el kilómetro 383 de la carretera N-260, a su paso por el término municipal de Bisaurri. Esta actuación cuenta con una inversión de 1,9 millones de euros.
Los trabajos, que comenzarán el lunes 4 de mayo, consistirán en la construcción de una nueva estructura junto a la existente, lo que permitirá ampliar la anchura de la calzada de la carretera en este punto, que pasará de los 4,10 metros actuales a los 8,85 metros.
Las obras se dividirán en distintas fases de ejecución, comenzando por los trabajos previos y movimientos de tierras para posteriormente ejecutar las cimentaciones de la estructura paralela de ampliación. Posteriormente, la ejecución de los estribos y el tablero de la estructura de ampliación, el desmontaje del tablero del pontón actual, la ejecución de nuevo tablero de vigas prefabricadas en restitución del anterior y por último los trabajos de aglomerado, juntas y acabado.
Se permitirá el paso de los vehículos sobre el barranco de Urmella durante la ejecución de las obras. En la primera fase, que durará aproximadamente un mes, se llevará a cabo un estrechamiento de carril.