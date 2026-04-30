Ministerio de Transportes

El lunes comienzan las obras del pontón sobre el barranco de Urmella en Bisaurri

Con una inversión de 1,9 millones de euros, los trabajos estarán divididos en diferentes fases y permitirán ampliar el ancho de la calzada de 4,10 metros a 8,85 metros.

Redacción

Huesca |

El lunes comienzan las obras del pontón sobre el barranco de Urmella en Bisaurri
El lunes comienzan las obras del pontón sobre el barranco de Urmella en Bisaurri | Subdelegación Huesca

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a iniciar las obras de rehabilitación estructural del pontón situado sobre el barranco de Urmella, en el kilómetro 383 de la carretera N-260, a su paso por el término municipal de Bisaurri. Esta actuación cuenta con una inversión de 1,9 millones de euros.

Los trabajos, que comenzarán el lunes 4 de mayo, consistirán en la construcción de una nueva estructura junto a la existente, lo que permitirá ampliar la anchura de la calzada de la carretera en este punto, que pasará de los 4,10 metros actuales a los 8,85 metros.

Las obras se dividirán en distintas fases de ejecución, comenzando por los trabajos previos y movimientos de tierras para posteriormente ejecutar las cimentaciones de la estructura paralela de ampliación. Posteriormente, la ejecución de los estribos y el tablero de la estructura de ampliación, el desmontaje del tablero del pontón actual, la ejecución de nuevo tablero de vigas prefabricadas en restitución del anterior y por último los trabajos de aglomerado, juntas y acabado.

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Se permitirá el paso de los vehículos sobre el barranco de Urmella durante la ejecución de las obras. En la primera fase, que durará aproximadamente un mes, se llevará a cabo un estrechamiento de carril.

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