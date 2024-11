Los jóvenes prefieren hacer sus compras de forma presencial frente a la online

LEER MÁS Casi el 55% de los aragoneses regalaría productos de segunda mano por Navidad

En una semana que está marcada por el Black Friday y en la que estamos hablando de lo que más se vende y de lo que se consume, miramos a los jóvenes, ¿qué es lo que más consumen? ¿Cómo consumen? Según un informe que ha presentado FAD Juventud y Amazon, más del 51,3% de los jóvenes prefiere hacer sus compras de forma presencial y uno de cada cuatro (23%) utiliza el comercio online casi en exclusiva, mientras que un 25% utiliza los dos indistintamente.

Entre los productos que los jóvenes prefieren adquirir presencialmente son los relacionados con la compra del hogar y del día a día, así lo explica Alex Gómez Miguel, investigador del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, quien recalca que los productos relacionados con experiencias como conciertos, eventos o incluso el gimnasio, los adquieren casi en exclusiva de forma online.

El investigador de Fad Juventud explica cómo la mayoría de los jóvenes conocen qué es el consumo responsable, desde evitar los desperdicios hasta utilizar y adquirir elementos que ayuden a reducir los plásticos o que se puedan reciclar, pero a la hora de la verdad no lo ponen en práctica por varios condicionantes como el precio de esos productos.

Otro de los datos que ha llamado la atención es que dos tercios de los jóvenes practica la denominada “compra vicaria”. Gómez Miguel cuenta cómo se trata de las compras que hacen los jóvenes para otras personas, o amigos que no tienen tarjeta de crédito o que no tienen determinados servicios y así les sale más barato. O incluso compras que hacen para sus padres o familiares que no se llevan bien con la tecnología.

Según el informe de la FAD, el 46% de los jóvenes perciben que el comercio electrónico es seguro, pero aún hay algo más del 19% que todavía no confía en hacer compras online. De hecho, los comercios online que les dan más confianza son los que sólo venden por esta vía y los supermercados.