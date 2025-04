Jorge Azcón confía en tener presupuestos y no aceptará imposiciones

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido en una entrevista en Onda Cero Aragón que se acaba el tiempo para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025, pero no está dispuesto a hacer cesiones para contar con el apoyo de VOX. Su planteamiento es buscar un acuerdo de mínimos entre varias formaciones políticas para sacar adelante las cuentas de este ejercicio. Acuerdo que ha de fraguarse de “forma inminente”. Azcón reconoce que la ejecución de esos hipotéticos presupuestos estaría comprometida, pero no quiere marcarse una fecha límite ni realizar cesiones que contradigan el discurso del PP.

Azcón, ha asegurado que, para tener unos presupuestos, como los que se realizaron en 2024 en los que se incrementó un 10% las partidas para Sanidad y Educación y más de un 12% en Políticas Sociales, han de cumplirse dos premisas: han de ser unos buenos presupuestos y hay que llegar a “acuerdos entre ambas partes, no puede haber imposiciones ni cesiones”

En estas jornadas previas al día de San Jorge, Azcón está reivindicando la igualdad entre todas las regiones en asuntos como la financiación autonómica. De momento, no hay fecha para retomar el debate para que se incluyan los criterios de despoblación y orografía porque, según Azcón, no es una prioridad para el Gobierno de España. El presidente aragonés está convencido que “Sánchez está haciendo cesiones y los aragoneses están pagando precios políticos inaceptables”, a lo que añade que gracias a que “Aragón puso en el foco la propuesta el Ministerio de Hacienda se abrió un nuevo periodo de alegaciones”, pero sus sensaciones es que la prioridad es “pagar el precio que Puigdemont pone encima de la mesa y no mejorar las políticas sociales de las comunidades autónomas

Inversiones en Aragón

Jorge Azcón ha destacado su gestión a la hora atraer proyectos e inversiones que superan los 50.000 millones de euros, muchos de ellos vinculados a la instalación de centros de datos. Ante las críticas que generan estos equipamientos, el presidente de la Comunidad Autónoma asegura que apenas consumen agua, pero reconoce que sí necesitan un importante volumen de energía.

Eso sí, Azcón recuerda que el 56% de la energía que se produce en Aragón se exporta y ha llegado el momento de que genere riqueza en el territorio. Asegura que en la comunidad aragonesa se está desarrollando una fuerte apuesta por las infraestructuras tecnológicas, las mayores de las que se están realizando en Europa. Y un ejemplo, además de los centros de datos, es la apuesta por atraer iniciativas privadas y de pequeñas start ups para el desarrollo de sectores relacionados con la IA y la computación como el fomento del DATA Alierta y de la formación, tanto en FP como en la universidad.

Gestión de Gobierno

En materia de sanidad, Jorge Azcón señala que han cogido las riendas de las listas de espera y las han reducido un 20% en el último año. Además, confía en un acuerdo con los profesionales sanitarios para pactar la reorganización de las urgencias de Atención Primaria en Zaragoza capital.

En área de vivienda, el presidente aragonés ha reconocido en Onda Cero Aragón, que se están encontrando problemas para cubrir los primeros concursos para construir pisos públicos en pueblos turísticos, ya que han quedado desiertos en localidades como Aínsa y Broto. La limitación de los plazos podría suponer la pérdida de fondos europeos. Azcón asegura que esos pisos y el programa para incrementar el parque de vivienda pública “saldrá adelante sí o sí”.