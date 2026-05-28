Sociedad

Ibercaja repasa su 150 aniversario con la exposición "150 años moviéndonos por tí"

El banco reivindica su arraigo y sello aragonés así como su contribución al desarrollo económico y social del territorio.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Representantes de Ibercaja banco, Fundación Ibercaja y autoridades
Representantes de Ibercaja banco, Fundación Ibercaja y autoridades | Ibercaja

La sede central de Ibercaja en Zaragoza acogerá durante el próximo año la exposición conmemorativa de su 150 aniversario. Fotografía, paneles u objetos históricos - como el despacho de una de las primeras oficinas - recuerdan la trayectoria de la entidad bancaria aragonesa en esta muestra inaugurada hoy y titulada “150 años moviéndonos por ti”.

El presidente, Francisco Serrano, el consejero delegado, Víctor Iglesias, o el presidente de Honor, José Luis Aguirre, han participado en este acto coincidiendo justo hoy 28 de mayo con la efeméride acompañados por representantes de instituciones o empresas de la ciudad.

Fundada en 1876, Ibercaja está actualmente presente en todas las provincias españolas con cerca de 900 oficinas, 5.200 trabajadores en plantilla y con más de 1,7 millones de clientes. Su volumen de negocio supera los 110.000 millones de euros.

El consejero delegado ha destacado su compromiso con el desarrollo cultural, social y económico de Aragón. “nuestro propósito corporativo, de ayudar a personas y empresas a construir la historia de su vida porque será nuestra historia, nos ha guiado siempre”, ha dicho. Además, mantienen en su DNI el espíritu de caja de ahorros. “Aunque desde el punto de vista societario seamos un banco, preservamos una marcada orientación social”.

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