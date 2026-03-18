Huesca se suma a "El Gran Concurso del Hormigón" para paliar la falta de relevo generacional

Preocupa la falta de relevo generacional entre los arquitectos técnicos y es que el 75 % de las ofertas de empleo que se publican para contratar aparejadores no se cubre. Un problema del presente y un reto de cara al futuro ya que la necesidad habitacional motivará la construcción de más de dos millones de nuevas viviendas en los próximos años.

Con el objetivo de concienciar sobre este problema, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Huesca (COAT Huesca) ha lanzado “El Gran Concurso del Hormigón”, que se desarrolla también en otras provincias españolas. Un certamen dirigido a los 21 centros educativos que ofertan bachillerato científico técnico en la provincia de Huesca y a algunos ciclos de Formación Profesional afines a la profesión, entre ellos, el Ciclo de Proyectos de Edificación que se imparte en el CPIFP Pirámide.

Los participantes tendrán que elaborar un buen hormigón con cemento, arena, grava o piedra triturada y agua. Lo importante es trabajar y concentrar el material, sin burbujas de aire, para que los pilares sean muy resistentes y sostengan los edificios, sin riesgos. Y eso es lo que se medirá, la calidad y resistencia del hormigón fabricado. Por el momento, ya han confirmado su participación en el concurso más de 11 centros. El grupo ganador optará a una jornada de aventura en Los Mallos de Riglos. Además, hay un premio especial de 300 euros para el grupo o alumno que elabore el mejor vídeo, fotografía, diseño o cualquier otra creatividad relacionada con la elaboración del hormigón o la profesión de la arquitectura técnica. Los ganadores de “El Gran Concurso del Hormigón de Huesca” pasarán a la final nacional, donde competirán con los de las demás provincias.

Grado polivalente

Desde el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos, su vicepresidente Sergio Aznar, ha recordado la versatilidad del grado y las muchas opciones laborales que se abren después. Entre ellas, la dirección de proyectos, la coordinación de equipos multidisciplinares, la rehabilitación e interiorismo, la dirección de empresas constructoras, promotoras o inmobiliarias o la sostenibilidad y eficiencia energética en edificios.