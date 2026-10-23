Huesca revivirá el renacimiento con la Extracción de Oficios y un mercado

El Ayuntamiento de Huesca ha dado a conocer la programación de «La Huesca del Renacimiento», una iniciativa que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre y que permitirá a oscenses y visitantes conocer una parte fundamental de la historia de la ciudad a través de la recreación de la Extracción de los Oficios, una exposición de objetos históricos, visitas culturales y un mercado renacentista.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, acompañada por la directora del Museo Diocesano, Susana Villacampa, y la Archivera Municipal, María Jesús Torreblanca, ha ofrecido los detalles de esta programación, con la que el Consistorio continúa apostando por la conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de la ciudad.

La Extracción de los Oficios recupera una tradición histórica que se desarrolló en Huesca entre 1472 y 1714, cuando cada 1 de noviembre se elegían mediante sorteo las magistraturas encargadas del gobierno municipal. Este procedimiento, conocido como insaculación, constituye uno de los testimonios más singulares de la organización política y administrativa de la ciudad durante la Edad Moderna.

El Ayuntamiento conserva en su Archivo Municipal un extraordinario conjunto de objetos y documentos vinculados a este sistema de elección, un legado de gran valor por su antigüedad, singularidad y la información que aporta sobre la historia oscense. En este sentido, la alcaldesa ha destacado la importancia de preservar y difundir este patrimonio, que permite conocer mejor las raíces de Huesca. Asimismo, ha subrayado la voluntad municipal de convertir este legado histórico en un atractivo cultural y turístico que contribuya a reforzar la identidad de la ciudad.

Uno de los momentos centrales de la programación será la recreación histórica de la Extracción de los Oficios, que tendrá lugar el domingo 1 de noviembre, a las 12:30 horas, en la plaza de la Catedral. Esta representación, impulsada por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con la Asociación Genius, permitirá a oscenses y visitantes descubrir cómo se desarrollaba el sorteo y acercará al público uno de los procedimientos más singulares de la historia institucional de Huesca. Además, el Ayuntamiento anima a la ciudadanía a participar activamente en esta representación. Las personas interesadas en colaborar como voluntarias y representar uno de los cargos pueden ponerse en contacto con la organización llamando al teléfono 645 909 290.

Otro de los principales atractivos de la programación será la exposición instalada en el patio del Colegio de Santiago, donde los visitantes podrán contemplar algunos de los objetos originales utilizados durante siglos en la elección de los cargos municipales. Entre las piezas expuestas destaca el arca de las insaculaciones, junto a los redolinos, las bolsas en las que se guardaban y las llaves que permitían custodiar este singular sistema de elección. La muestra incluirá también las juratorias de plata del siglo XVII, sobre las que los magistrados locales prestaban juramento al asumir sus responsabilidades, así como un libro de regimiento del siglo XVII, del que se difundirán algunas de sus páginas más interesantes a través de las redes sociales municipales.

La exposición se completará con paneles informativos que permitirán comprender el funcionamiento de la Extracción de los Oficios y descubrir algunas curiosidades y aspectos poco conocidos de la historia de Huesca. Entre ellos destaca el simbolismo del escudo de la ciudad representado en el arca de los oficios, que esconde una auténtica declaración de principios sobre el ejercicio del poder. Bajo la máxima «Sin silla, sin estribos, sin espuelas», la figura del jinete transmite tres enseñanzas que mantienen su vigencia más de 350 años después: quien gobierna no debe acomodarse en el cargo, debe actuar con rectitud y nunca utilizar su autoridad para causar daño. "Un mensaje que demuestra cómo el patrimonio histórico de Huesca no solo permite conocer nuestro pasado, sino también recuperar valores y reflexiones sobre el buen gobierno que siguen plenamente vigentes en la actualidad", ha señalado la alcaldesa. Los horarios de la exposición serán los siguientes: el viernes 30 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas; el sábado 31 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas; y el domingo 1 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas.

Como novedad destacada, esta edición contará con la colaboración del Museo Diocesano de Huesca y el Museo de Huesca, que permitirán ampliar la experiencia cultural y descubrir el patrimonio artístico de los siglos en los que estuvo vigente el sistema de insaculación. El Museo Diocesano, junto a su Asociación de Amigos, ha organizado dos visitas guiadas por algunas de las obras más representativas del Renacimiento conservadas en la Catedral y el propio museo. Estos recorridos permitirán descubrir pinturas, esculturas, retablos y otras piezas singulares que reflejan el esplendor artístico y cultural que vivió Huesca durante el siglo XVI, así como conocer a sus creadores, promotores y el contexto histórico en el que fueron realizadas.

Las visitas contarán con la colaboración de M.ª Celia Fontana Calvo, profesora, doctora y reconocida especialista en historia del arte y patrimonio oscense, con una amplia trayectoria investigadora centrada especialmente en los siglos XVI y XVII. Las actividades tendrán lugar el viernes 30 de octubre, a las 18:30 horas, y el sábado 31 de octubre, a las 11:30 horas. Cada visita contará con un aforo máximo de 50 personas y será necesaria reserva previa, con preferencia para los miembros de la Asociación de Amigos del Museo Diocesano.

Por su parte, el Museo de Huesca invita a realizar una visita particular a su sala 5, dedicada al Renacimiento, donde se conservan algunas de las obras más destacadas de este periodo. Entre ellas sobresalen cuatro tablas del retablo de Santa María de Sijena: Abrazo ante la Puerta Dorada, La Anunciación, La Visitación y El Nacimiento de la Virgen. Estas piezas, pertenecientes a uno de los grandes conjuntos de la pintura renacentista española, fueron donadas al museo por Valentín Carderera en 1873. La sala alberga también el tapiz flamenco de Roda de Isábena, de principios del siglo XVI, una pieza de extraordinario valor que fue robada por Erik el Belga, recuperada posteriormente en Estados Unidos y depositada en el museo en 2015.

La programación se completará con la celebración del Mercado Renacentista, que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en las plazas de López Allué y San Pedro y en la calle Moya. Durante estas tres jornadas, el centro de la ciudad se ambientará en una de las épocas de mayor esplendor artístico y cultural de Huesca, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia que complementará las actividades históricas y patrimoniales organizadas en torno a la Extracción de los Oficios. Esta iniciativa busca, además, dinamizar el centro urbano y contribuir a la promoción turística de Huesca, poniendo en valor los elementos que hacen de su historia y su patrimonio una oferta cultural singular