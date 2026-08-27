Huesca, a la cabeza de las ciudades españolas por zonas verdes por habitante

El Ayuntamiento de Huesca cuenta con 150 hectáreas de infraestructura verde urbana, una cifra que sitúa a la ciudad entre las que ofrecen mayor superficie de zonas verdes por habitante de toda España, muy por encima de las recomendaciones internacionales en la materia.

Con una población de 56.303 habitantes según el último padrón municipal, la ciudad dispone de más de 26 metros cuadrados de zona verde por vecino, casi tres veces la recomendación mínima de 9 metros cuadrados por habitante que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en línea con las cifras de las ciudades que habitualmente encabezan los estudios nacionales sobre infraestructura verde urbana. Datos de diversas fuentes señalan que sitúan a Vitoria como primera ciudad en este capítulo, con 26,76 metros cuadrados por habitante.

Hay que señalar que el concepto de infraestructura verde urbana va más allá de los parques tradicionales: engloba toda la naturaleza presente en la ciudad, incluyendo alcorques y su arbolado, huertos urbanos, zonas de ribera, rotondas, isletas, masas arboladas e incluso solares. Este enfoque integral es el que sustenta el dato de las 150 hectáreas verdes de Huesca.

El inventario municipal de infraestructura verde recoge actualmente 18.793 posiciones arboladas en la ciudad. A esta cifra hay que sumar el arbolado del cerro, que no está contabilizado en el inventario, por lo que el dato manejado a día de hoy es de aproximadamente 19.000 árboles.

Cada ejemplar cuenta con una ficha individual que recoge un número identificativo, datos como perímetro, altura, copa, además de la ubicación. La toma de datos original se realizó entre los años 2001 y 2005, y se actualizó parcialmente con un programa financiado con fondos europeos. Las altas y bajas de árboles se incorporan de forma continua a través de los trabajos diarios de apeo y plantación.

El Ayuntamiento mantiene en la actualidad un contrato de suministro y plantación de arbolado, con el que se reponen las marras y se realizan nuevas plantaciones en los puntos determinados por el Área de Medioambiente. El contrato incluye el riego de los nuevos ejemplares durante sus primeros años de vida, ya sea mediante cuba o a través del sistema de riego existente, tal y como exige la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Urbano (OMAVAU), que obliga a que todo nuevo ejemplar incorporado a la ciudad cuente con sistema de riego. Además, se realizan plantaciones en los nuevos desarrollos urbanos y en la mejora de calles ya existentes.

Cualquier vecino o vecina puede consultar el detalle de cada zona verde y cada árbol de la ciudad a través del Arbomap ciudadano, disponible en la web municipal (www.huesca.es). Esta herramienta permite acceder, con solo un clic sobre cada elemento, a una ficha con los metros cuadrados por tipología de superficie en el caso de las zonas verdes, y a los datos básicos de cada ejemplar en el caso del arbolado.