SANIDAD

El Hospital de Teruel alcanza las 100 cirugías robóticas

La incorporación de esta tecnología ha permitido ampliar la capacidad quirúrgica del hospital

Redacción

Teruel |

El Hospital Obispo Polanco alcanza las 100 cirugías robóticas
El Hospital Obispo Polanco alcanza las 100 cirugías robóticas | Gobierno de Aragón

El Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha alcanzado este mes de mayo las 100 cirugías realizadas con robot quirúrgico desde la puesta en marcha del programa en diciembre de 2025.

La actividad robótica se desarrolla actualmente de forma estable en las especialidades de Cirugía General y Digestiva, Ginecología y Urología.

Se había previsto realizar alrededor de 150 intervenciones anuales,pero la evolución del programa ha permitido superar las previsiones iniciales y alcanzar las 100 cirugías en apenas seis meses.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer