El Hospital de Teruel alcanza las 100 cirugías robóticas

El Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha alcanzado este mes de mayo las 100 cirugías realizadas con robot quirúrgico desde la puesta en marcha del programa en diciembre de 2025.
La actividad robótica se desarrolla actualmente de forma estable en las especialidades de Cirugía General y Digestiva, Ginecología y Urología.
Se había previsto realizar alrededor de 150 intervenciones anuales,pero la evolución del programa ha permitido superar las previsiones iniciales y alcanzar las 100 cirugías en apenas seis meses.