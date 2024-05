Hereu anuncia la publicación de la línea de baterías del PERTE VEC III

En una conferencia internacional del II Foro Sella, impulsado por el Foro Industria y Energía, CEOE y Forestalia en Zaragoza, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha anunciado la publicación mañana en el BOE de la convocatoria del Perte III del vehículo eléctrico y conectado. El reto es seguir impulsando la electrificación de la automoción y contribuir así a que España y Aragón sigan siendo líderes en la producción de coches sostenibles, como lo han sido históricamente en la producción de coches de combustión.

En concreto, este viernes se convoca la línea dedicada a las baterías. Empresas como Stellantis están muy pendientes de esas ayudas, imprescindibles para impulsar una fábrica de baterías eléctricas. Una inversión millonaria que Aragón aspira a acoger para reforzar el sector y dar garantías de futuro. “El grupo Stellantis es un gran tractor”, ha dicho Hereu, “con el que colaboramos para llegar al gran objetivo, y es que ya se de el paso para generar las líneas de producción del coche con tracción eléctrica para las próximas décadas. Y esto es un paso fundamental, y será nuevamente uno de los grandes éxitos de Aragón y de España. En esto estamos comprometidos”.

Hereu ha recordado que el Gobierno lleva invertidos en el PERTE del vehículo conectado 233 millones en Aragón, de los que 146,6 millones han ido para el grupo Stellantis.

El PERTE dispondrá de otra línea para la cadena de valor que, junto a la de baterías, supondrá 500 millones de euros.

PERTE descarbonización

No es el único anuncio del ministro en ese acto en el que también ha explicado los avances para el lanzamiento del PERTE de descarbonización, dotado de 1.000 millones de euros en su primera convocatoria. La semana que viene el Gobierno de España empezará a resolver las propuestas presentadas; entre ellas, las de siete compañías aragonesas de los sectores del papel o de la agroalimentación.

Hereu ha contestado así al presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, que ha criticado los retrasos en ese PERTE importante para mejorar la sostenibilidad de las compañías, recordando que los plazos son ajustados, y los proyectos a desarrollar, a largo plazo. Ha alertado de que “si no somos capaces de agilizar estas aprobaciones, ministro, no se van a realizar las inversiones planteadas y no vamos a ser capaces de lograr los objetivos de descarbonización”.