CEMSATSE inicia sus protestas contra el “decretazo” de atención urgente

Los sindicatos de medicina y enfermería de CEMSATSE se han concentrado a las puertas de los 34 centros de salud en Zaragoza en rechazo al “decretazo” del departamento de Sanidad que obligará a los médicos de Atención Primaria de la capital a atender urgencias por las tardes en los centros de especialidades. Después de acabar su turno a las 15 horas, tendrían que seguir trabajando hasta las 22 horas un día al mes y un festivo cada dos meses. Trabajadoras del Centro de Salud Las Fuentes Norte han dejado claro que la prolongación de la jornada no sólo no respeta sus derechos laborales, sino que se impone como una obligación.

Con esa reorganización, el ejecutivo autonómico aspira a hacer frente al aumento de la demanda urgente en Centros de Salud en un contexto de falta de profesionales. La necesidad de intentar aliviar las urgencias hospitalarias y los problemas para cubrir plazas en Atención Continuada (atención urgente por las tardes en los ambulatorios) han llevado a esta propuesta para derivar el servicio a los cuatro centros de especialidades de la capital y a integrar al personal de los PAC (26 médicos/as y 26 enfermeros/as) en los equipos de Atención Primaria (lo que redundaría también una mejora de las condiciones laborales).

Aunque sindicatos como CCOO y CSIF dieron su ok en mesa sectorial, la primera fuerza sindical en la Sanidad aragonesa critica el fondo y las formas. Más de 400 médicos – y también el personal de enfermería – reunidos en asamblea han rechazado esta propuesta de decreto del Gobierno de Aragón tramitado de forma urgente y a la que se han presentado más de 300 alegaciones.

La secretaria general de CESM-Aragón, Mercedes Ortín, cree que las organizaciones que han apoyado la propuesta se han convertido en “cooperadores innecesarios” del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, a quien reprocha la falta de negociación previa. Los sanitarios, “desde la experiencia” del día a día, afirman que esta reorganización no supondrá ninguna mejora en la atención de cara al ciudadano. No reducirá las esperas. No creen que haya que poner el foco en las urgencias sino en otros aspectos de la Atención Primaria. Por eso, los profesionales han parado a mediodía durante 15 minutos para visibilizar que los cambios "no tienen ningún sentido".

Dimisiones en el sector II

La polémica surgida a raíz del decreto ha conllevado en las últimas horas varias dimisiones en el sector II de Zaragoza. En concreto, han renunciado la directora de Atención primaria y la directora de Enfermería. Mañana el departamento de Sanidad, que no se cierra a negociar el decreto, ha convocado a todos los sindicatos de la mesa sectorial, y el jueves, habrá una reunión solo con los representantes de CEMSATSE.

A la espera de posibles avances, continúan adelante con el calendario de protestas, que continuará el 16 de marzo con una manifestación en Zaragoza y concentraciones en los centros de salud de todo Aragón el día 20 para endurecerse, con jornadas de huelga, los días 24 y 31 de este mismo mes. No descartan que sea indefinida a partir del mes que viene si no se llega a un acuerdo.