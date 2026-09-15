Hallan en Teruel el primer diplodocus fuera de Norteamérica

Hallan en el yacimiento de La Tejería, en El Castellar, Teruel, el primer Diplodocus identificado fuera de Norteamérica.

Los paleontólogos de la Fundación Dinópolis han identificado como pertenecientes a este género 14 vértebras de la cola y varios chevrones, datados hace unos 150 millones de años.

El ejemplar habría alcanzado unos 25 metros de longitud. El hallazgo constituye una de las pruebas más sólidas de la existencia de intercambio de fauna entre América y Europa durante el Jurásico Superior.

Los restos pertenecen a unas excavaciones realizadas en 2008 que han requerido un minucioso análisis.

El estudio se ha publicado en una revista científica especializada en el estudio de los vertebrados fósiles.