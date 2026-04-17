Genoveva Roda novela la vida y trayectoria de Corita Viamonte

Hablar de Corita Viamonte es hablar de una artista y zaragozana, todo en mayúscula. Debutó en un escenario a los tres años, a los 16 fue pionera al convertirse en música profesional en la especialidad de percusión, fundó el Grupo de Majorettes en Zaragoza y actuó dos veces en la Unión Soviética siendo la tercer española que lo hizo. Todo esto antes de cumplir los 23 años. Cuplés, zarzuela, trabajadora incansable, luchadora contra viento y marea con muchas batallas a sus espaldas y siempre con Zaragoza por bandera.

Le han concedido reconocimientos como Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza, la Medalla de Honor de los Sitios de Zaragoza, le concedieron ser dama de honor de los Santos Corporales y posee el relicario de plata de honor de Raquel Meller en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Una calle, un área infantil y un parque de mayores en la capital llevan su nombre, hasta hay una placa que recuerda que nación en el nº21 de la calle Contamina. Con todo esto, faltaba algo, un libro que recogiera quién es y cómo ha sido su trayectoria personas y profesional.

Este libro, a pesar de que recoge prácticamente toda la vida de Corita Viamonte, ha llegado en forma de novela bajo el título “Corita y el eco de la profecía” y de la mano de la escritora Genoveva Roda. 400 páginas que han sido fruto de dos años intensos de reuniones, conversaciones y confesiones en el camerino del bar Casa Martino, establecimiento que regenta Viamonte.

“Todo lo que aparece en el libro es real”, asegura Corita, quien añade que “me he dado cuenta que se han cumplido muchísimas cosas de las que yo pensaba que no se iban a cumplir. Una de ellas es el cariño que Zaragoza me tiene”. Una mujer que fue pionera en muchos aspectos, “he sido muy adelantada a mi tiempo, cuando fundé las mayores de Zaragoza con sus minifaldas, actuando en los años 60 con shorts. Mi madre también lo fue en su tiempo, en los años 30”, ha añadido la artista.

Pero si hay un aspecto que destaca Corita Viamonte es que siempre ha tratado de ayudar a los demás, algo que se refleja en las galas que ha organizado en beneficio de entidades sociales y comprometida, sobre todo, con la adopción de animales y con el apoyo a las personas mayores. También con mucho cariño guarda su relación con el Ayuntamiento de Zaragoza, donde compaginó su carrera artística con el funcionariado. “Desde niña, en la calle Predicadores, cuando estaba el ayuntamiento allí, iba casi todos los días con mis padres a ver si el alcalde Gómez Laguna. Y siempre me regalaba una magdalena, que me encantaba”.