"The Hijas & the Papas", el arte de dos familias de artistas aragoneses sobre el escenario

Una de las actuaciones de estas Fiestas del Pilar pone sobre el escenario a dos familias aragonesas de auténticos artistas. El guitarrista José Luis Arrazola y su hija Leyre y el cantante y compositor David Angulo con sus hijas Inés y Laura. Todos forman “The Hijas & the Papas” y sobre el escenario interpretan, además de temas propios, versiones de John Lenon, Eric Claptin o Marlena, entre otros. Dos familias y dos generaciones sobre el escenario que han colaboración a la hora de escoger el repertorio.

Un concierto que David Angulo describe como familiar y muy entretenido porque cada una de las chicas hace de cantante principal, también hay dúos, canciones en las que cantan los cuatro, siempre acompañados por la guitarra de José Luis Arrazola y el acompañamiento con la guitara, la voz o el cajón de David Angulo.

Este proyecto, como recuerda Angulo, surgió de una forma muy familiar. En las dos familias, los padres y las hijas realizaban colaboraciones. En el caso del compositor aragonés, desde que sus hijas eran pequeñas, le graban vídeos a su mujer y madre, Marisol Aznar, han colaborado en sus discos e incluso han participado en Oregón Televisión. El paso par unirse las dos familias fue algo muy normal que surgió en un momento dado.

La vena artística la tienen las tres jóvenes integrantes y de hecho, están encaminadas a desarrollar su trayectoria profesional en esta línea. Leyre Arrazola tiene varios proyectos en marcha y ganó el Primer Premio Nusa Dua Voz, Inés Angulo está también encaminada a la vida musical, preparándose para ello y participando del proyecto Jazz For Kids. Mientras que Laura Angulo, con 10 años, también se está formando en esta línea.

El concierto de “The Hijas & the Papas” llenará de buenas vibraciones la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza el 9 de octubre, en el marco de las Fiestas del Pilar, pero ya tienen en mente próximos proyectos.