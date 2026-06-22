Éxito del XVI Circuito de Golf Onda Cero Aragón

Éxito, un año más, del Circuito de Golf Onda Cero Aragón que ha alcanzado su décimo sexta edición con el patrocinio de ESIC y Ford Zaragoza Car. Una cita en la que los amantes del golf pudieron disfrutar de una cita fija en el calendario de competiciones en el Club de Golf Los Lagos, situado en la localidad zaragozana de Pinseque.

Un encuentro que cuenta con el aliciente de llegar a la final del Circuito Nacional de Golf Onda Cero, uno de los grandes circuitos de España y al que acceden los tres primeros clasificados hándicap acumulado indistinto y el ganador scratch participarán en la final del XXIII Circuito de Golf Onda Cero que se celebrará en el mes de noviembre en Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa, en Cartagena.

Los clasificados para la final nacional

El ganador Scratch con 30 puntos golpes ha sido Biyu Castilla, quien en la edición del año pasado fue el primer clasificado hándicap 1ª categoría. De esta manera, los representantes de Zaragoza en la final del Circuito Nacional de Golf Onda Cero son:

Biju Castilla , ganador Scratch con 30 puntos

, ganador Scratch con 30 puntos Carlos Arnau , con 44 puntos

, con 44 puntos Ángel Mingote , con 44 puntos

, con 44 puntos Francisco Laureano Sabín, con 41 puntos

Clasificación del XV Circuito Onda Cero Aragón