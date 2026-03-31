La España Vaciada denuncia especulación en el medio rural

LEER MÁS Boltaña reivindica una España rural ‘viva’ frente a la España vaciada

En Teruel, esa movilización ha tenido lugar en la plaza de la Catedral de Teruel y el Obispado ha autorizado a los municipios de la provincia a hacer sonar las campanas de sus iglesias. El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, Pepe Polo, denuncia que ahora la principal amenaza es desarrollo de proyectos especulativos como parques de renovables o centros de datos en el medio rural.

Frente a la visión de los centros de poder que ven al medio rural como un "problema", las organizaciones reivindican los pueblos como "espacios de oportunidades". La Revuelta de la España Vaciada destaca su potencial para ofrecer alternativas sociales a la crisis de vivienda, liderar la sostenibilidad energética mediante comunidades de autoconsumo y garantizar la soberanía alimentaria del país.

Otro de los objetivos centrales de este año es consolidar el 31 de marzo como el Día Europeo de Lucha contra la Despoblación. Para ello, continúa activa una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org instando a las instituciones nacionales y europeas a adoptar medidas urgentes para un equilibrio territorial justo.