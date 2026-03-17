DIVULGACION CIENTIFICA

Los escolares de Teruel entrarán gratis a Dinópolis

Esta iniciativa se llevará a cabo tras la renovación del convenio entre la Diputación de Teruel y el parque paleontológico.

Redacción

Teruel |

DINOPOLIS
La diputada de Turismo, Marta Sancho, y la directora de Dinópolis, Higinia Navarro | Diputación de Teruel

Más de 2.500 alumnos y 250 docentes podrán visitar gratuitamente Dinópolis y sus sedes durante 2026. Esta iniciativa se llevará a cabo tras la renovación del convenio entre la Diputación de Teruel y el parque paleontológico.

La campaña educativa "Aprende y disfruta sobre la Historia de la Vida y de la Tierra" combina aprendizaje y ocio para acercar la paleontología a los escolares. Con una inversión de 40.000 euros, incluye entrada y comida, y permitirá a los centros participar hasta completar las plazas disponibles, con un máximo de 150 por colegio.

La directora de Dinópolis, Higinia Navarro, ha explicado que "el objetivo es fomentar vocaciones científicas entre los jóvenes participantes".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer