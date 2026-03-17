Los escolares de Teruel entrarán gratis a Dinópolis

Más de 2.500 alumnos y 250 docentes podrán visitar gratuitamente Dinópolis y sus sedes durante 2026. Esta iniciativa se llevará a cabo tras la renovación del convenio entre la Diputación de Teruel y el parque paleontológico.

La campaña educativa "Aprende y disfruta sobre la Historia de la Vida y de la Tierra" combina aprendizaje y ocio para acercar la paleontología a los escolares. Con una inversión de 40.000 euros, incluye entrada y comida, y permitirá a los centros participar hasta completar las plazas disponibles, con un máximo de 150 por colegio.

La directora de Dinópolis, Higinia Navarro, ha explicado que "el objetivo es fomentar vocaciones científicas entre los jóvenes participantes".