Dudas y filas en el primer día de trámites presenciales para la regularización

Los migrantes con cita previa que quieren regularizar su situación en Aragón ya pueden solicitarlo de forma presencial en dependencias de la Seguridad Social y Oficinas de Correos. Pueden pedirlo migrantes que lleven más de 5 meses en España y sin antecedentes en sus países de origen. El objetivo, regularizar a personas que ya trabajan aquí para luchar, por ejemplo, contra la economía sumergida.

En toda España, apenas han recibido formación para el proceso 1.500 de los 10.000 funcionarios de Correos. Los manuales para la solicitud están generando confusión y las atenciones a inmigrantes se alargan para resolver dudas, según los trabajadores.

Desde el sindicato Comisiones Obreras advierten de un posible colapso, ya que a las solicitudes regularización se suman las tareas normales del día a día. La responsable del sindicato en Correos Zaragoza, Marta Abadías, acusa falta de planificación para llevar adelante el proceso de forma adecuada en estos primeros días. Los empleados encargados de la regularización no empezaron a ser formados hasta el 16 de abril y existen muchas dudas además de pocos medios.

Problemas en Zaragoza

En el Ayuntamiento de Zaragoza se han vuelto a registrar largas colas de inmigrantes desde la madrugada, que acuden a pedir información. El consistorio ha habilitado dos filas, una para trámites generales y otra para los migrantes. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha vuelto a denunciar falta de medios e información por parte del Gobierno de España.

Chueca advierte además de un colapso mayor de los servicios municipales si se les encomienda la tarea de emitir informes de vulnerabilidad a los inmigrantes, que son al final, según Chueca, los paganos del caos generado por el Gobierno de España.

La oposición, en cambio, carga contra el gobierno por poner trabas al proceso. El grupo socialista ha presentado una queja ante la Justicia de Aragón al entender que el gobierno de Chueca está “vulnerando derechos” con su gestión del asunto.