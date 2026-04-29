La Diputación de Teruel incorporará 11 millones de remanente

La Diputación de Teruel ha aprobado en pleno la incorporación de 11 millones de euros de remanentes, que se distribuirán en dos grandes partidas.

La principal, de 6,8 millones, permitirá desbloquear fondos retenidos por la falta de transferencias estatales, reactivando servicios como el arreglo de caminos rurales. Otros 4,2 millones se destinarán a nuevas inversiones y refuerzos de crédito, incluyendo 40.000 euros para implantar el Bachillerato Internacional en el IES Vega del Turia de Teruel.

Además, se invertirán 1,75 millones en un plan de asfaltado de carreteras que mejorará accesos clave entre municipios como Jatiel, Barrachina, Montalbán o Formiche Alto.