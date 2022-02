Denuncian falta de médicos en el centro de salud de Sabiñánigo

El centro de salud de Sabiñánigo tiene cubiertas sólo dos de las cinco plazas de atención continuada, lo que supone que haya sólo un médico en cada guardia, tanto entre semana como fines de semana. Esto puede provocar situaciones como la que se produjo este domingo por la mañana, cuando un hombre de 69 años tuvo que esperar a las 8.00 y durante 45 minutos en la puerta del centro sanitario serrablés porque el único médico de guardia salió a una urgencia. La situación ha sido denunciada por el PP.

Pilar Cajaraville, coordinadora del centro de Salud de Sabiñánigo ha explicado que la falta de médicos es “crónica y endémica” y se trata de una situación de la que vienen avisando “hace años” y para la que no se ha puesto remedio desde las instituciones a nivel central.

En este caso, el paciente no tenía patologías graves, “pero se puede dar en cualquier momento dada la situación actual”, ha advertido. Y es que con un solo médico de guardia, si hay una urgencia fuera, “el centro se queda vacío y cerrado”.