Convocado un descenso por el río Ebro en embarcaciones en busca de Pablo Cebolla

El Congreso de los Diputados aprobó en 2010 que los 9 de marzo fuera el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Una jornada que no tiene más objetivo que el mostrar apoyo a las familias de las personas desaparecidas en estas circunstancias. Cada año se recibe en España una media de 23.000 denuncias por desaparición y en Aragón hay casi una cincuentena de casos abiertos, según datos de la Guardia Civil.

En este momento son 11 las personas a las que se busca en la provincia de Zaragoza, 7 en la de Huesca y 3 en la de Teruel. Desde el 20 de noviembre se está buscando en Zaragoza a Ares Miguel Tiziano, de 20 años y con trastorno del espectro autista y desde el 13 de febrero se han movilizado cientos de efectivos en la búsqueda de Pablo Cebolla, de Alhama de Aragón y del que la última pista le ubica en el Club Náutico Zaragoza. Pablo vestía una cazadora roja y negra, pantalón vaquero claro, camiseta blanca y zapatillas Jordan grises.

Al dispositivo que está realizando las labores de búsqueda se han sumado efectivos de la Unidad militar de Emergencias (UME) y, como cuenta su hermana, Paula Cebolla, para el sábado 14 de marzo se ha realizado una convocatoria para que todas las personas que deseen colaborar en la búsqueda, participe en un descenso, supervisado por especialistas, por el río Ebro. Para ello, pueden acudir con barca, embarcación de pesca o kayak con motor y sonda sónar en tiempo real para intentar encontrar a Pablo. La convocatoria es a las 10.00 del sábado en el Club Náutico de Zaragoza.

Estas labores se suman a las dos batidas que han realizado a pie hace unos días y en las que han participaron medio centenar de personas en el tramo del río entre la presa de Pina de Ebro y el puente de La Unión de Zaragoza. El dispositivo de búsqueda de Pablo está siendo coordinado por el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y han mantenido una reunión entre Protección Civil, Guardia Civil y la UME para estableces las zonas en las que ya se han realizado batidas y en las que se va a poner el foco en los próximos días