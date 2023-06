Los sindicatos proponen subir sueldos un 10% en hostelería

En la provincia de Zaragoza empieza la negociación del nuevo convenio del sector de la hostelería, uno de los más precarizados. A principios de mes se constituyó el comité negociador. Los sindicatos ya han trasladado una única plataforma a la patronal, que valorará las propuestas en una reunión que podría celebrarse la semana que viene.

Conciliación y jornada

Los sindicatos proponen medidas para favorecer la conciliación y garantizar el descanso semanal o un plan de carrera profesional para poder promocionar de categoría. Todo con el objetivo de lograr avances laborales importantes que hagan más atractivo el sector y corregir las dificultades para encontrar personal en bares o restaurantes.

Subidas salariales

UGT, CCOO y OSTA plantean subir un 10% los sueldos en 2023, por encima del 4% recomendado en el acuerdo nacional entre CEOE y los sindicatos. De esta manera quieren compensar lo poco que acordaron subir sueldos en 2021 y 2022, cuando todavía los empresarios arrastraban las pérdidas de la pandemia. Los incrementos para 2024 y 2025 se situarían en ambos casos en el 4%. David Martín, miembro de Acción Sindical de Comisiones, cree que es el momento de avanzar salarialmente.

Reconoce no obstante que, para que los acuerdos no queden en agua de borrajas, el objetivo más básico es que las empresas cumplan el convenio, algo que no sucede en algunos subsectores. En ese sentido, recuerda que los hoteles o determinado tipo de restaurantes respetan los acuerdos, pero en otros establecimientos no se aplican medidas acordadas ya hace años.