Claver anima al Alto Aragón a movilizarse y a "no dejar de lado" a los ceutíes

El PP de Huesca anima a la ciudadanía a participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta que se van a desarrollar mañana 2 de septiembre en toda la provincia convocadas a instancia de la FEMP y coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma.

Están previstas manifestaciones este miércoles a las 20 horas en la capital oscense (en la plaza de Navarra, frente al Casino), en las cabeceras de comarcas y en otros municipios. El presidente de los populares. Isaac Claver, pide a los altoaragoneses que salgan pacíficamente a las calles para mostrar su apoyo a Ceuta.

"Ceuta no está sola y al pueblo ceutí no lo vamos a dejar de lado", ha señalado el presidente del PP en Huesca Isaac Claver, quien defiende que una situación como la que atraviesa Ceuta, "no entiende de colores ni de partidos políticos". "Todos somos España y lo sucedido afecta al conjunto del país," ha añadido.

Claver lamenta la circular interna con la que el PSOE pide a sus alcaldes que no secunden las movilizaciones. En este sentido ha animado a los alcaldes socialistas a dar un paso adelante y a participar en las concentraciones, demostrando que el apoyo al pueblo de Ceuta no tiene color político

El presidente de los populares oscenses se ha mostrado además crítico con la actuación del Gobierno de España y de su presidente, al que ha reprochado que haya estado "prácticamente todo el mes de agosto de vacaciones sin dar respuesta ni soluciones a los vecinos de Ceuta".