CIP pide personarse en la vista por el Clúster del Maestrazgo

El fondo danés gestionado por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha remitido un comunicado en el que manifiesta su intención de personarse, "en calidad de parte perjudicada", en la vista de medidas cautelares que decidirá si se paraliza el Clúster del Maestrazgo.

En el escrito aseguran que las informaciones aparecidas en prensa sobre estas actuaciones "reflejan una confusión entre los parques eólicos propiedad de CIP y dos plantas fotovoltaicas (Masía I y Masía II), que no son propiedad de CIP y que no guardan relación alguna con el proyecto eólico Teruel Clúster Maestrazgo, pese a compartir la misma área geográfica".

Por este motivo consideran necesario personarse en la causa "con el fin de contribuir a aclarar la situación y evitar nuevas confusiones".