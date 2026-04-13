ENERGIAS RENOVABLES

CIP pide personarse en la vista por el Clúster del Maestrazgo

En un comunicado indican su intención de personarse como parte perjudicada con el fin de contribuir a aclarar la situación y evitar confusiones en lo que respecta a las dos partes del proyecto, los parque solares propiedad de Forestalia y los 23 parques eólicos del fondo danés.

Redacción

Teruel |

CLUSTER MAESTRAZGO
CIP pide personarse en la vista por el Clúster del Maestrazgo | Onda Cero

El fondo danés gestionado por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha remitido un comunicado en el que manifiesta su intención de personarse, "en calidad de parte perjudicada", en la vista de medidas cautelares que decidirá si se paraliza el Clúster del Maestrazgo.

En el escrito aseguran que las informaciones aparecidas en prensa sobre estas actuaciones "reflejan una confusión entre los parques eólicos propiedad de CIP y dos plantas fotovoltaicas (Masía I y Masía II), que no son propiedad de CIP y que no guardan relación alguna con el proyecto eólico Teruel Clúster Maestrazgo, pese a compartir la misma área geográfica".

Por este motivo consideran necesario personarse en la causa "con el fin de contribuir a aclarar la situación y evitar nuevas confusiones".

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