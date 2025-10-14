TURISMO

Cantavieja inaugura la primera tirolina en un Pueblo Bonito de España

Redacción

Teruel |

TIROLINA
Cantavieja inaugura la primera tirolina en un Pueblo Bonito de España | Gobierno de Aragón

Hoy se ha inaugurado la tirolina de Cantavieja, que ha supuesto una inversión de algo más de 400.000 euros procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel, el Plan de Obras y Servicios de la Diputación de Teruel y el ayuntamiento de la localidad.

Se trata del principal atractivo del Vértigo Park, con una longitud de un kilómetro, y que salvará un barranco de 330 metros de altura, entre Cantavieja y el paraje del Rebollar, alcanzando una velocidad de 90 kilómetros por hora. La instalación estará operativa a partir de mañana miércoles, aunque todavía queda pendiente la apertura de la cafetería.

El consejero de Turismo, Manuel Blasco, ha destacado que "supondrá un antes y un después para la comarca del Maestrazgo".

El alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabas, ha añadido que a lo largo de toda la semana "los vecinos de la zona podrían disfrutar de las instalaciones de forma gratuita".

La gestión correrá a cargo de la empresa Geoventur, cuyo gerente, Marcos Jiménez, ha subrayado que "Cantavieja es el único Pueblo Bonito de España con una tirolina de estas características".

