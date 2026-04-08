Caja Rural de Teruel cerró 2025 con un beneficio de 19 millones

Caja Rural de Teruel obtuvo un beneficio de 19 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 8,40% con respecto al ejercicio anterior. Unos resultados que acaba de aprobar el Consejo Rector de la cooperativa de crédito y que dará a conocer a sus socios en la asamblea general que se celebrará el próximo mes de mayo.

El director general de Caja Rural de Teruel, David Gutiérrez, ha destacado que este buen balance les permitirá destinar 1,7 millones de euros a su Fondo de Educación y Promoción, "la cifra más alta de la historia de la entidad".

De esta manera también se cierra el Plan Estratégico 2023-2025, con el que la entidad ha cumplido de manera holgada todos sus objetivos.