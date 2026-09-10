Buj: "Merece la pena trabajar por Teruel"

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha analizado en una entrevista a Onda Cero el arranque del curso político. El reconocimiento de la Vaquilla como Fiesta de Interés Turístico Nacional, la apertura de las primera consultas en el nuevo Hospital Obispo Polanco y el inicio de los estudios de Medicina "son, sin duda, las mejores noticias con las que podíamos comenzar este mes de septiembre", ha dicho.

Buj también ha lamentado que el ayuntamiento de Teruel se haya visto obligado a presentar alegaciones al estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo "porque la supresión de la doble vía electrificada, que el gobierno de España ha decidido para favorecer a sus socios catalanes, perjudica sobre todo a los turolenses".

En lo que respecta a la ciudad, ha asegurado que las deficiencias detectadas en la nueva piscina climatizada "ya están siendo subsanadas" y que en los próximos días se reunirán con los vecinos de la Fuenfresca y con la subdelegación del Gobierno para implantar medidas de seguridad ante los últimos robos.

De cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, Buj ha confirmado que repetirá como candidata a la alcaldía de Teruel por el Partido Popular "porque merece la pena trabajar por Teruel".