Bronchales inaugura su Museo Celtibérico de la Trashumancia

La localidad de Bronchales ha inaugurado hoy la primera fase del Museo Celtibérico de la Trashumancia, un proyecto financiado íntegramente por el Gobierno de España con una inversión de 800.000 euros.

El nuevo espacio expositivo alberga piezas del siglo V antes de Cristo, procedentes del yacimiento del Castillejo del Vallejo del Sordo, conservadas en un estado excepcional. Apenas se ha excavado un dos por ciento del yacimiento, lo que convierte al museo en un punto de partida para la investigación y el desarrollo científico de la cultura celtibérica.

El subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha subrayado que "es el único museo del país donde el mundo celtibérico y la tradición trashumante se dan la mano. Aquí se ve cómo los primeros pobladores de estas sierras ya practicaban formas primitivas de movilidad ganadera que siglos después darían lugar a la trashumancia".