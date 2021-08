Bronchales cuenta con un bosque encantado de materiales reciclados

Este fin de semana Bronchales estrenó un bosque encantado en el Monte Regulado de Utilidad Pública, nº 15. Se trata de poblado de duendes ideado y creado por una vecina, María Pilar Gracia, conocida restauradora de bienes del patrimonio, licenciada en Historia del Arte, y profesora apasionada por inculcar el arte a sus alumnos durante más de treinta años.

El gran trabajo de este Bosque y su vital diferencia con otros es la existencia de una protagonista que nos acompaña a lo largo de todo el recorrido y esa es “la Bruja Brigitta”, con ella, los mayores y los más pequeños disfrutarán de sus travesuras, visitando el poblado de ilusión, la misma que su autora a puesto en él al realizarlo.

Este bosque, creación total de Mª Pilar Gracia, pretende hacernos participes de cómo reciclando materiales y utilizando la imaginación, podemos construir un nuevo mundo mágico que tanto a niños como a adultos nos haga sentir la satisfacción de su proyecto.

Está formado por más 80 elementos todos ellos abiertos al crecimiento y a la ampliación, ya que este bosque no es un proyecto cerrado, si no que es una idea en constante evolución con el paso del tiempo y que irá a buen seguro cambiando con el paso del mismo. Además de que su creadora haya utilizado materiales reciclados, para no degradar el lugar, ha contribuido a que las casitas de los pájaros que allí habitan sean lo más agradables posibles y de este modo, les ha colocado casitas pintadas, con colores para que ellos mismos las puedan reconocer sin que en ningún momento haya utilizado materiales agresivos contra el medio ambiente o la fauna que allí habita y que ella misma tanto ama desde su infancia.