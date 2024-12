Azcón presentará los presupuestos, pero no concreta cuándo ni con quién

El Gobierno aragonés mantiene su intención de presentar unos presupuestos autonómicos para 2025, aunque no concreta cuándo ni con qué apoyos políticos. Después del órdago lanzado ayer por Vox, negándose a pactar las cuentas con el PP mientras apoye el reparto de migrantes, este jueves el presidente, Jorge Azcón, ha explicado que esas declaraciones no cambian en absoluto las prioridades de su Ejecutivo.

Azcón asegura que el Partido Popular no va a cambiar su posición respecto a la inmigración y reitera que Vox no puede romper una negociación que nunca ha comenzado. Sin los votos de esa formación, no cuentan con mayoría parlamentaria para aprobar los presupuestos. Aun así, el presidente insiste en poner el foco en los 87 millones de euros de financiación estatal que Aragón perderá por el descenso de nuestra población.

"Aquí en Aragón no hay bloqueo, no hay suspensión, porque hasta que no resolvamos esos 87 millones de euros que nos han quitado respecto a la financiación que teníamos el año pasado, nuestro problema es ese, no lo que decida una u otra fuerza política. En eso vamos a dar la batalla", ha afirmado. Reitera que presentarán un proyecto presupuestario, pero les gustaría que fuera un proyecto justo.

Desde Vox mantienen su posición y no se sentarán a negociar con el PP las cuentas autonómicas mientras sigan pactando con el PSOE las políticas de extranjería. El portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, recuerda que ya rompieron el Gobierno de coalición por su discrepancia en la llegada de menores extranjeros no acompañados. Por eso, insiste en que hay que luchar contra la inmigración irregular, la cual vinculan con el incremento de delitos en Zaragoza capital o en las zonas rurales.