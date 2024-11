Beltrán acusa a Azcón de utilizar “excusas” para prorrogar el presupuesto de Aragón

LEER MÁS Azcón exigirá un fondo de compensación en la conferencia de presidentes

La financiación de las comunidades será el tema central de la conferencia de presidentes que, el 13 de diciembre, reunirá a Pedro Sánchez con los responsables de los ejecutivos autonómicos. Allí Aragón solicitará un fondo que compense la pérdida de 87 millones de ingresos en financiación el próximo ejercicio.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha criticado hoy que el presidente Jorge Azcón condicione la presentación de los presupuestos del año que viene a la recepción de esos fondos. Beltrán insiste en que esos 87 millones son sólo una pequeña parte del techo de gasto de la comunidad. No impiden planificar las cuentas. “Es más una excusa para prorrogar las cuentas”, ha asegurado.

La propuesta de SUMAR en el Congreso

Precisamente hoy estaba previsto que se debatiera en el Congreso de los Diputados la propuesta de SUMAR para la creación de ese fondo de compensación. El diputado por Zaragoza, Jorge Pueyo, ha afeado al PP que no le haya cedido turno para acelerar el debate. La propuesta no se ha llegado a tratar y no llegará ya a la cámara baja hasta después de Navidad.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha acusado a Pueyo de poner excusas. Puede presentar la iniciativa en comisión y utilizar su capacidad de influencia para negociar el fondo directamente con el Gobierno de España.

Pese a las opiniones del delegado Beltrán o de la oposición, Vaquero también ha insistido en que de cara a la elaboración de las cuentas es muy importante saber si Aragón podrá contar o no con esos 87 millones de euros. Servirían para fortalecer la educación, la sanidad o las políticas sociales.