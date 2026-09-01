El Ayuntamiento de Huesca incorpora el Peñas Center a la red municipal de instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Huesca incorporará la instalación deportiva conocida como Peñas Center, situada en la calle Alcañiz, a la red de instalaciones deportivas municipales mediante el alquiler de este espacio, con el objetivo de ampliar los recursos disponibles para la práctica deportiva y mejorar la capacidad de respuesta ante la elevada demanda de instalaciones existente en la ciudad.

La decisión se adopta después de que el CB Peñas tenga que abandonar el uso de la instalación en las condiciones en las que venía haciéndolo. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha considerado que la disponibilidad de este espacio supone una oportunidad para sumar un nuevo equipamiento a la red de instalaciones deportivas municipales y aliviar la presión existente actualmente sobre otros espacios deportivos de la ciudad.

Una vez que entre en funcionamiento, el espacio tendrá la consideración, a efectos de utilización, de una instalación deportiva municipal más, por lo que se gestionará bajo las mismas condiciones y tasas establecidas para el resto de equipamientos deportivos del Ayuntamiento de Huesca. De esta forma, contará también con los servicios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, como conserjería, limpieza y mantenimiento.

El objetivo municipal es que se trate de un espacio polivalente y al servicio del conjunto del deporte oscense, que pueda ser utilizado para diferentes disciplinas y permita atender las necesidades de entrenamiento, de las actividades deportivas municipales y la actividad de los clubes de la ciudad.

La apertura de la instalación para uso municipal no será inmediata. Al convertirse en un espacio de uso público, el Ayuntamiento deberá realizar previamente una serie de revisiones para comprobar que cumple todas las condiciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad de los usuarios. Una vez finalizadas estas comprobaciones y verificado que todo se encuentra en condiciones adecuadas, se procederá a su apertura y se establecerá la organización definitiva de los usos y horarios del nuevo espacio deportivo.

Mientras se desarrollan estas actuaciones, las necesidades deportivas del CB Peñas se encuentran cubiertas en otras instalaciones municipales, de manera que el club puede continuar desarrollando su actividad con normalidad. Además, desde el área de Deportes del Ayuntamiento de Huesca se está analizando qué otras actividades deportivas municipales podrán desarrollarse en esta instalación, con el objetivo de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el nuevo espacio.

Con esta medida, que el Ayuntamiento ya ha explicado a las familias cuyos hijos e hijas forman parte de la cantera del CB Peñas, el Consistorio continúa trabajando para optimizar los recursos deportivos existentes, ampliar los espacios disponibles y facilitar la práctica deportiva en la ciudad, tanto a través de los clubes como de los diferentes programas y actividades impulsados desde el área municipal de Deportes.