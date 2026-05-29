El Bajo Aragón roza el 100% turístico con el mundial de Superbikes

Los empresarios turístico del Bajo Aragón dan por hecho que este fin de semana se va alcanzar el 100% de ocupación con la celebración del Mundial de Superbikes en MotorLand Aragón.

En este momento, los establecimientos mantienen un 96% de ocupación y esperan completar las plazas gracias a las reservas de última hora.

La celebración de la prueba ya está generando movimiento en alojamientos, bares y restaurantes de la zona. Desde el Ayuntamiento de Alcañiz han destacado la expectación que despiertan este tipo de eventos y la afluencia de visitantes a la zona.