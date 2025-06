La provincia de Teruel apuesta por el turismo vinculado al motor

La orografía y las carreteras sinuosas de la provincia de Teruel se han convertido en una oportunidad turística, ya que cada vez son más los aficionados al motor que escogen esta provincia para disfrutar de rutas y recorridos en los que disfrutar conduciendo, a la vez que se maravillan por el paisaje, patrimonio y gastronomía. Aprovechando esta situación, desde la Diputación Provincial se ha querido señalar estas vías con lo que han denominado “Carreteras Experiencia”.

La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel, Beatriz Martín, explica que todo surgió con la propuesta que realizó Carlos Casas que vio el potencial de las pequeñas carreteras que durante todo el año eran poco transitadas, pero que daban la posibilidad de disfrutar de muchos espacios. De ahí, surgió la propuesta de que las vías no sólo fueran principio y final, sino que en recorridos de no más de media, para que no resulte cansado, se pueda descubrir el territorio de una forma tranquila y segura.

Martín destaca que con este proyecto también se pretende revitalizar la economía rural, de ahí que hayan querido utilizar la palabra “experiencia”, y poder disfrutar del cielo nocturno, de la gastronomía de kilómetro 0 en sus restaurantes o del, patrimonio escondido como puede ser una ruta por fuentes singulares. Uno de los objetivos es que se señalen, al menos, una carretera en cada comarca y, de momento, se va a comenzar con dos. Una de ellas en Sierra de Albarracín con el trayecto entre Tramacastilla y el puerto de Orihuela. Y otra en Gúdar-Javalambre entre Albentosa, Olva, Mora de Rubielos y Alfambra.

Todas estas carreteras estarán señaladas con un cartel con un logo que se ha creado a través de un certamen de ideas que se realizó con la Escuela de Arte de Teruel. De las siete propuestas, la ganadora fue Giorgelyz Alexeira del Valle Heredia Gómez.