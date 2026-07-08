Aragón pide declarar zona catastrófica el área de Leciñena

El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, espera que el Consejo de Ministros autorice pronto la declaración para paliar así los daños forestales o agrícolas afectados por el incendio. Afectó en un 80% a masa forestal, aunque también a una zona agrícola.

El ejecutivo también pidió al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para atender los daños del incendio de Tamarite la semana pasada, aunque está pendiente la aprobación en Consejo de Ministros.

Cabe recordar que ya hace unos meses el ejecutivo autonómico aprobó un decreto marco para todo este tipo de emergencias con el objetivo de activar las ayudas con mayor agilidad.