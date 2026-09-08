Aragón por encima de la media de España, pero baja de nota

LEER MÁS La educación pública clama contra la concertación del Bachillerato

Nuestra Comunidad Autónoma ocupa el séptimo puesto en lengua y el octavo en matemáticas y ciencia. La consejera aragonesa de Educación, Carmen Susín, culpa de estos datos al Gobierno de España, que impulsó la actual ley, la LOMLOE, porque consideran que es sectaria, ideológica y nació sin consenso. Además, cree que esa norma va en contra de la cultura del esfuerzo, ya que permite al alumno pasar de curso con varios suspensos. Susín ha anunciado que trabajan ya en revisar el currículo y facilitarán el trabajo de los profesores para darle la vuelta al sistema educativo.

En estos 10 años de sucesivos informes PISA, Aragón ha perdido 38,3 puntos en Matemáticas, mientras España retrocede 28,4 puntos y la OCDE cae 27,2 puntos. En concreto, la puntuación media de Aragón cae en 2025 hasta los 462,0 puntos, 24,9 puntos menos respecto a la edición de 2022 (486,9) y se desploma 38,3 puntos en 10 años: de los 500,3 puntos a 462,0 puntos en 2025.

En Lectura se constata un retroceso claro, con una pérdida de 45,7 puntos desde 2015, descendiendo de su máximo de 506,4 puntos a 460,7 puntos en 2025. Esa pérdida de 45,7 puntos supera la caída de España (-44,2) y la de la OCDE (-31,6). Además, en Ciencias la marca desciende a 481,9 puntos, lejos de la obtenida en la edición anterior, de 499,5 puntos. El retroceso acumula un retroceso de 25,7 puntos en total, pasando de 507,6 puntos en 2015 a 481,9 puntos en 2025. Los indicadores muestran una caída de 15,7 puntos en España y de 11,3 puntos en la OCDE.

Datos sobre la calidad de la enseñanza que hemos conocido coincidiendo con el inicio del curso en Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial. En total, cerca de 155.000 alumnos se han incorporado hoy a las aulas. De ellos, 8.588 tienen tres años. Son 257 menos que hace el curso pasado, cifra que confirma un descenso en la natalidad.

Es un día de reencuentros con los amigos, de madrugones y de recuperar las rutinas. Padres y alumnos están contentos con el regreso a las aulas, aunque también ha habido lágrimas.