Aragón defiende un reparto justo de los fondos de cohesión

LEER MÁS Azcón insta a sus consejeros a trabajar con exigencia y prudencia

Azcón solicitará que estas partidas económicas las gestionen las Comunidades Autónomas y no las distribuya el Gobierno de España. Además, Azcón pide que el reparto de estos fondos sea más justo dentro de cada territorio. Ha explicado que los fondos de cohesión "buscan igualar, el equilibrio económico y social entre las distintas regiones, entre las distintas comunidades en Europa", por ello, "queremos que estén bien distribuidos, porque si se recentralizan en los gobiernos nacionales existe la posibilidad de que haya menos oportunidades para las comunidades autónomas".

Igualmente, el presidente de Aragón ha considerado "clave" que los fondos de cohesión estén regidos por "criterios más justos", aduciendo que comunidades autónomas como la aragonesa presentan diferencias "muy importantes" dentro de su territorio.

Ha concretado que la provincia de Zaragoza "no tiene que ver nada con Teruel", así como tampoco la capital aragonesa con algunas de las comarcas zaragozanas. Por eso, "Aragón va a defender que los criterios de despoblación, el territorio y el envejecimiento sean criterios que se tengan en cuenta a la hora de distribuir esos fondos de cohesión".

Responsabilidad

Por otro lado, Azcón se ha referido a la nueva responsabilidad que asumirá Aragón a partir del mes de julio: la coordinación de del Comité de las Regiones, en representación de España y del resto de territorios del país.

"Cada comunidad autónoma defiende los intereses que le afectan, pero todas defendemos a España", ha recalcado Azcón, al tiempo que ha hablado de la "responsabilidad y un honor" que será este cargo para Aragón, ya que "vamos a tener una mayor interlocución con el Comité de las Regiones".

Ha concluido: "A Aragón se le va a escuchar todavía más en Europa y vamos a tratar de que nuestro país, de que España salga siempre reforzada".