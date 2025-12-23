AMEPHU y el Campus de Huesca convocan el "Premio Amephu al Mejor TFG o TFM con Perspectiva de Género"

LEER MÁS Amephu y Unizar se alían por la igualdad de género

La Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca (AMEPHU) y el Vicerrectorado del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza convocan el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) o Trabajo Fin de Máster (TFM) con perspectiva de género. Esta iniciativa busca reconocer la excelencia académica y promover la generación de conocimiento que ayude a identificar, analizar y reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Este premio es fruto del convenio de colaboración firmado el 30 de mayo de 2024 entre la Universidad de Zaragoza y la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca.

La convocatoria está abierta al alumnado de cualquier titulación impartida en el Campus de Huesca que defienda su TFG o TFM entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El objetivo es premiar trabajos que, independientemente de su ámbito de conocimiento, aborden una problemática o situación bajo un enfoque de género. Para optar al premio, los trabajos deberán haber obtenido una calificación mínima de 8 puntos. La Comisión Evaluadora estará compuesta paritariamente por 3 docentes del Campus de Huesca y 3 representantes de AMEPHU, y se valorarán dos criterios principales, el desempeño académico (40%) y la relevancia social (60%).

El premio está dotado con 300 euros y un diploma acreditativo. Además, se contempla la posibilidad de otorgar un accésit si la calidad de los trabajos presentados lo requiere. El plazo para la presentación de propuestas finalizará el 30 de septiembre de 2026 y la documentación deberá remitirse de forma telemática al Vicerrectorado del Campus de Huesca. El fallo del jurado se hará público en un plazo máximo de tres meses tras el cierre de la convocatoria.