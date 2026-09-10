Alivio en Valdespartera por la paralización del proyecto para una gasolinera

La magistrada del Juzgado número 3 ha dado al Ayuntamiento de Zaragoza tres días para tomar una decisión sobre esta licencia. Desde el área de Urbanismo subrayan que al tratarse de terrenos privados y cumplir con todos los requisitos que marca la normativa, el Ayuntamiento no puede negar la licencia porque es un acto reglado.

Sin embargo, desde la AA.VV. Montes de Valdespartera consideran que "para dar licencias hay que tener informes favorables y nosotros consideramos que se vulnera la Ley Ambiental de Aragón que exige por ley notificar personalmente a los vecinos inmediatos cuando se tramita una actividad calificada como nociva, moleta o peligrosa", señala la portavoz, Lorena Gregorio.

Los vecinos de la calle Viridiana y de la calle Manhattan, donde se ubicaría la segunda gasolinera, que de momento continúa adelante, no quieren vivir cerca de estas instalaciones por varias razones. En el caso de la calle Viridiana, creen que generará problemas de tráfico. Además, es un punto de encuentro de un camino escolar hacia el CPI San Jorge y quedaría a escasos 15 metros de las viviendas más próximas. Pero, sobre todo, aluden a cuestiones de salud. "Cuando descargan los camiones-cisterna desprenden gases nocivos, como el benceno, que es cancerígeno".