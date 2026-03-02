Agenda de Actividades del 2 al 8 de marzo

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 2 al 8 de marzo de 2026:
Conferencias y proyecciones
- "Martes de libros con Manuel Vilas". Lunes, 2 de marzo a las 19 h. Fundación Ibercaja te invita a un nuevo encuentro del ciclo Martes de Libros, una cita para los amantes de la literatura, que ofrece la oportunidad de descubrir de cerca a algunos de los autores más destacados del panorama literario actual. En esta ocasión, el ciclo contará con la presencia del escritor barbastrense Manuel Vilas, quien presentará su última novela, Islandia, en conversación con la escritora y crítica literaria Eva Cosculluela. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Luca Scandali en el XXXIII Ciclo Internacional de Órgano Joseph de Sesma". Viernes, 6 de marzo a las 18.30 h. Patio de la Infanta acoge el XXXIII Ciclo Internacional de Órgano Joseph de Sesma, que cada año se viene celebrando en homenaje al maestro de organeros Joseph de Sesma, principal artífice e impulsor de la organería aragonesa del primer Barroco. José Luis González Uriol, organista titular del Órgano Histórico José de Sesma del Patio de la Infanta, presentará el ciclo. Abre el ciclo de conciertos el organista Luca Scandali. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Cambio de escala. Por Dan Bonssai". Del 26 de febrero al 25 de abril de 2026. Esta exposición que encontrarás en Espacio Joven es la primera muestra del artista en Zaragoza, reúne una selección de piezas en distintos formatos, junto a un recorrido por algunos de sus murales más destacados, bocetos y materiales de trabajo que nos acercan a su proceso creativo. Lo que nace en el cuaderno crece en el lienzo y se transforma en el muro. En ese ir y venir no hay dos obras, sino una sola práctica que cambia de ritmo y de escala. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "¿Qué sabes de Senegal? de medicusmundi NAM". Del 1 al 24 de marzo. En Fundación Ibercaja Actur, de la mano de de medicusmundi NAM te presentamos una exposición colaborativa para mirar más allá. Nace con un propósito claro: acercar a la población aragonesa la riqueza humana, cultural y social de Senegal, así como su realidad en materia de salud, desde una mirada respetuosa, creativa y comprometida. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Miradas". Del 3 al 27 de marzo. Fundación Ibercaja Actur te invita a recorrer un mapa de emociones y de identidades donde la mirada se convierte en lenguaje, memoria y presencia. Mirar, aquí, es una forma de acercarse al otro y, quizás, de reconocerse a uno mismo. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.