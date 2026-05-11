Agenda de Actividades hasta del 11 al 17 de mayo de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 11 al 17 de mayo de 2026:
Conferencias:
- "El futuro de las pensiones en la sociedad del bienestar". Lunes, 11 de mayo a las 18.30 h. Las pensiones absorben cada vez más recursos, y ello lleva consigo la reducción de los dedicados a atender otros programas como la educación, la sanidad, la dependencia, la vivienda o la I+D. Ofrecerá la conferencia el analista económico José Antonio Herce, especialista en el análisis de las implicaciones generales de la creciente longevidad para la financiación de la jubilación: pensiones, dependencia y sanidad. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Dificultades del aprendizaje con Miriam Reyes y Alicia Bastos". Martes, 12 de mayo a las 19 h. En esta conversación se va a explorar cómo se manifiestan las dificultades de aprendizaje, identificando los signos que permiten reconocerlas y comprender sus causas. Con Miriam Reyes, graduada en Educación, Maestra Visual y Máster en Neuroeducación y Alicia Bastos, psicóloga clínica y directora del Método Johansen en España. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Soledad Puértolas". Martes, 12 de mayo a las 19 h. Fundación Ibercaja tiene el placer de invitarles a una nueva sesión de Martes de libros, que en esta ocasión contará con la presencia de Soledad Puértolas, una de las grandes voces de la narrativa española contemporánea, que presentará su nueva publicación, En el camping. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Foro Fundación Ibercaja con Luis Fernández-Galiano". Miércoles, 13 de mayo a las 19 h. El arquitecto Luis Fernández-Galiano intervendrá en el Foro Fundación Ibercaja para hablar de "La ciudad saludable. Lecciones de la pandemia”. El shock causado por la pandemia vírica, con el confinamiento domiciliario y la ‘distancia social’, modificó la percepción de nuestras viviendas y ciudades. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones:
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Fragmentos. Boa Mistura". Desde el 7 de mayo al 30 de julio. Esta exposición propone un recorrido por la trayectoria de Boa Mistura desde sus orígenes hasta el presente, entendiendo el muro como un cuerpo vivo en constante transformación. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.