El acusado de amputar el pene a su compañero de piso desmiente los hechos

En Zaragoza ha comenzado el juicio contra un hombre que se enfrenta a una condena de 4 años y seis meses de cárcel por las lesiones causadas a un compañero de piso que le ofreció 200 euros a cambio de amputarle el pene en marzo de 2019. Ambos han negado esas afirmaciones y han coincidido en asegurar que la víctima se cortó el pene él mismo, porque no estaba a gusto con su sexualidad.

CAMBIO DE DECLARACIÓN

Ante el juez, la víctima, de nacionalidad británica, afirmó que le prometió al acusado un pago de hasta 2.500 euros si el vídeo de la mutilación tenía éxito en las redes sociales. Sin embargo, hoy le ha exculpado y ha afirmado que su compañero no participó en la mutilación, tal y como declaró en un primer momento a los agentes de policía que encontraron al joven británico deambulando ensangrentado por las calles el día de los hechos. Asegura no querer ser responsable de la condena de un inocente, y de hecho, no se presenta como acusación y no ha pedido ninguna indemnización.

Ambos compañeros de piso implicados en esta historia habían bebido aquella noche y se habían drogado, algo que hacían habitualmente. El acusado asegura que tras cortarse el pene, la víctima acudió a su cuarto y lo tiró a interior, por lo que el tuvo que socorrerle para tratar de detener la fuerte hemorragia que estaba sufriendo.

El joven mutilado pasó 21 días hospitalizado y el pene se le pudo reimplantar con éxito, recuperando sus plenas funciones. El acusado tiene condenas previas por maltrato familiar, lesiones y violencia de género.