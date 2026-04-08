El actor Jordi Mollá profetiza "el nuevo renacimiento de Aragón"

El Museo de Huesca ha inaugurado este miércoles la exposición ‘Antonio Teresa Aragón’, del artista, director de cine y actor Jordi Mollà. La muestra, que estará abierta al público hasta el 14 de junio, profundiza en la relación del intérprete con Aragón y rinde también homenaje a su familia.

Mollà es uno de los actores españoles más versátiles e internacionales, quien también ha explorado otras facetas creativas, como la dirección, la escritura y la pintura. La carrera de Mollà despegó precisamente en Aragón, con el rodaje de la película ‘Jamón, Jamón’, del director Bigas Luna, en la que compartió escenas con Javier Bardem y Penélope Cruz. Su relación con la comunidad se afianzó todavía más cuando su hermano Antonio se casó con la aragonesa Teresa. A ellos les dedica esta exposición. ‘Antonio Teresa Aragón’ conmemora los 60 años de vida de su hermano y los 30 años desde su matrimonio con Teresa. Además, es un homenaje a las tres comunidades de las que parte cada uno: Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana (donde nació su hermano Antonio), cuyas banderas desprenden los mismos colores “y generan un triángulo perfecto”.

La exposición reúne 22 cuadros de medio formato. Una selección para el Museo de Huesca centrada en la parte aragonesa. Las obras que se muestran quieren ser un sentido y emocionante homenaje a dos de las personas más queridas por el artista, convirtiéndolos en los motores de esta exposición. Mollá ha explicado que la vida le trajo a Aragón muy joven. Aquí tiene a su familia y aquí empezó su carrera en el cine, "que ni en el mejor de mis sueños podría haber imaginado, y siempre con el reconocimiento y cariño en una carrera muy larga, de 32 años".

La exposición se articula en torno a tres ejes, empezando por un homenaje a su familia en Aragón, con protagonismo de su hermano Antonio y su cuñada Teresa, representando sus raíces y su anclaje personal en la comunidad. El segundo eje se centra en su visión profética sobre el futuro de la región. Mollà vaticina que Aragón "está a punto de entrar en un nuevo renacimiento". "Tiene que ser así. Aragón, ahora le toca a Aragón", ha añadido el artista. Por último, la muestra también incide en el carácter resiliente del pueblo aragonés y su capacidad para salir siempre adelante a pesar de las dificultades, algo que queda plasmado en varios cuadros con "pisadas sobre un territorio difícil".