Azcón insta a Sánchez a dimitir: “Está KO”

La jornada ha estado marcada por el debate en el Congreso de los Diputados. El presidente, Pedro Sánchez, ha comparecido ante la Cámara para dar cuenta sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y también al Gobierno. Para ello, ha anunciado un Plan Estatal que contempla 15 medidas. Sánchez ha asegurado que se planteó dimitir y convocar elecciones anticipadas ante el revuelo causado por los distintos coletazos del caso Koldo, aunque finalmente reculó y resistirá al frente del Gobierno.

Una postura que ha criticado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Considera que Sánchez es un líder “que está KO” y que debe “tirar la toalla” y abandonar Moncloa. Le acusa de no dimitir porque “solamente piensa en sus propios intereses y no en el de los españoles”. “Cuando alguien está en la lona lo que tiene que hacer es darse cuenta de la situación en la que se encuentra. Depende de él convocar elecciones, pero no lo que los españoles piensan”, ha señalado.

También señala a sus socios de Gobierno, como Sumar, de ser “cómplices y coautores de esta situación” y le parece “una broma” que quieran “comprar situaciones políticas”, en referencia a la intervención de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha enumerado en su intervención en el Congreso varios casos de corrupción que afectan al Partido Popular.

“Saben lo que tienen que hacer, pero no se atreven a hacerlo por una sencilla razón: Porque Sumar tiene cinco Ministerios, con sus cinco tropas de asesores, con sus cinco coches oficiales, y no van a estar dispuestos a dejarlos por mucho que sepan que están robando en el PSOE", ha señalado.

Unas declaraciones que ha ofrecido en el acto de toma de posesión del nuevo comisario jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón, Félix Jodrá, quien asume el cargo “con ilusión y responsabilidad”. Allí, Azcón ha anunciado que el convenio con esta Unidad se firmará de forma “inmediata” y contemplará un incremento de 3 millones en el presupuesto.