El concejal Gómez Gámez, el gran ausente del pleno sobre corrupción

Finalmente, el concejal del PSOE, Alfonso Gómez, que aparece en el informe de la UCO sobre el caso Koldo, no ha acudido al pleno extraordinario contra la corrupción convocado en el Ayuntamiento de Zaragoza a iniciativa del PP. La bancada de la derecha ha criticado la falta de explicaciones mientras que, desde el PSOE, han defendido la contundencia con que ha actuado el partido.

El propio Gómez, nombrado en una conversación entre Koldo García y Santos Cerdán cuando era director general en el Gobierno de Aragón, decidió hace unos días dejar la portavocía adjunta del grupo municipal. La portavoz del PSOE en el consistorio, Lola Ranera, ha vuelto a pedir perdón a los ciudadanos por las informaciones sobre el caso aparecidas en el plano nacional y por el papel de “tres personajes de actitud deleznable” – Koldo, Ábalos y Santos Cerdán – que han actuado de forma “antagónica” a los principios del PSOE. Unos hechos que no pueden empañar, recalca, “la gestión de 20.000 cargos socialistas que se dejan la piel día a día”.

Respecto a Gómez, Ranera ha afirmado que “ha pedido la baja voluntaria” y que dará las explicaciones pertinentes en una comisión interna y garantista tras el expediente informativo abierto por el partido. Su compañero, el concejal socialista Horacio Royo, ha lamentado el daño personal que está provocando esta situación en el entorno de Gómez y ha acusado al PP de oportunismo y de no estar realmente interesado en combatir la corrupción. “No hay nada ni moral ni inmoral que se le pueda reprochar a Gómez en 500 folios de informe de la UCO”, ha dicho, en defensa del edil señalado.

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha reconocido que hay poca información sobre la supuesta participación de Gómez en la presunta trama de mordidas ya que sólo aparece en una “referencia tangencial”. Aun así, ha cesado como portavoz adjunto y ha sido suspendido de militancia. Eso demuestra, a juicio de Calvo, que la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, o bien ha usado Gómez como cabeza de turco, o bien sabe algo más acerca del asunto.

Desde VOX y desde el PP creen que Lola Ranera no puede seguir siendo portavoz del PSOE en el Ayuntamiento porque ha sido desautorizada por su propio partido – por las distintas informaciones ofrecidas sobre la suspensión o no de militancia del concejal – y porque no ha dado explicaciones sobre la vinculación de Gómez con el caso Koldo. El concejal del PP, Alfonso Mendoza, considera que Ranera o miente o no se entera de lo que pasa en su partido. “Los amigos del señor Gómez Gámez se han gastado nuestro dinero en putas y ustedes siguen sin darnos ninguna explicación”.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha condenado la corrupción que ha afectado históricamente tanto al PP como al PSOE y que es "herencia" del franquismo. Este problema supone pérdidas anuales de 90.000 millones en España, el equivalente al 8% del PIB. Mientras lo ciudadanos luchan para tener un trabajo o una vivienda, “algunos políticos se dedican a mangar”.

La alcaldesa, en el cierre de la sesión

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha valorado que los socialistas han desaprovechado la ocasión de dar explicaciones. “Zaragoza no olvida, y ustedes han elegido el camino de la indignidad y silencio cómplice con Sánchez y la corrupción”, ha dicho. “Y esto no va de izquierdas y derechas, va de moral y decencia”.

Además, cree que Sánchez previó lo que iba a suceder hace tiempo respecto a las tramas de corrupción y por eso ha intentado acabar con la separación de poderes. El mismo que vino “a combatir la corrupción, ahora se ahoga en ella”.

En el pleno, PP y VOX han aprobado tres mociones con las que piden apartar a Gómez del Ayuntamiento, la dimisión de Pedro Sánchez y convocatoria de elecciones, y condenar las actitudes machistas y degradantes en las conversaciones entre Santos Cerdán y el exministro Ábalos.