Una variedad de tomate zaragozano gana el premio a mejor tomate de España

El fin de semana del 23 y 24 de agosto se ha celebrado en Polanco, Cantabria, La Feria Nacional de Tomate Antiguo, en el que la variedad de tomate zaragozano ha salido galardonada como Mejor Tomate 2025. Esta variedad es pequeña y de un color rojo intenso, su baja producción estuvo a punto de provocar su desaparición en los años 80, pero gracias al trabajo de los agricultores de Huerto esVida y del CITA, lograron su recuperación.

En el 2023 se consiguió a través del CITA, la reaparición y replantación de esta modalidad de tomate, gracias a unas semillas congeladas que se guardaban de los años 60 y 70. Uno de los impulsores de esta variedad de tomate ha sido el director de El Gastrónomo, Miguel Ángel Vicente, quien ha explicado “que hay que agradecer la implicación fundamental de los agricultores que sin ellos no existiría este tomate ahora mismo".

El tomate no tiene un aspecto muy voluminoso ni brillante, pero como ha comentado Vicente "de especial tiene, sobre todo, un equilibrio entre el dulzor y la acidez, es muy carnoso y sin oquedades. Precioso por dentro pero no tanto por fuera". La variedad de tomate zaragozano ha sido galardonada como Mejor Tomate 2025 gracias a su sabor y aspecto interno

Los tomates híbridos y preciosos desplazaron, en los años 80, la producción de este clase. Miguel Ángel Vicente ha comentado a qué se debía; "él solo se revienta por tanto jugo, lo que lo hace difícil de trasportar. Además es propenso a más enfermedades en comparación con esos tomates híbridos que están hecho para no tener enfermedades. En pocas palabras, para el agricultor no es rentable."