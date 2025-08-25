El Gobierno de Aragón denuncia al actor Toni Albà por celebrar la muerte de Lambán

El Gobierno de Aragón se ha dirigido a la Fiscalía para pedir que investigue al actor y humorista, Toni Albà, por celebrar en un tuit el fallecimiento del expresidente, Javier Lambán. El 15 de agosto, el mismo día en el que murió, el actor catalán, en el hilo de la noticia publicada por El Nacional, Albà dijo textualmente: “No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”.

Desde el ejecutivo aragonés creen que estas declaraciones pueden ser constitutivas de un delito de injurias, porque lesionan la dignidad pública de Lambán; y de otro de legitimación al odio, porque “incita indirectamente a la hostilidad”, al menospreciar “a los aragoneses defensores de la nación española”.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, asegura que el ejecutivo autonómico "no puede permanecer impasible ante un ataque tan grave a la dignidad de quien dedicó su vida pública a defender los intereses de Aragón y de España. Defender a Javier Lambán es también defender el respeto a las instituciones democráticas y a la convivencia en Aragón y España”.